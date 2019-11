Siracusa, Festa dell'Immacolata: questa notte il rito dell'Atturna e della Svelata

Entrano nel vivo i festeggiamenti per l'Immacolata Concezione a Siracusa, organizzati dalla Confraternita. Questa notte si ripeterà una fra le tradizioni più sentite dai siracusani: alle 3 partirà l'Atturna, il corteo guidato dalla Banda cittadina e dai Confrati dell'Immacolata che muoverà da piazza Corpaci e, girando per le vie di Ortigia, al suono della musica, inviterà ogni siracusano a svegliarsi per accorrere a san Filippo Apostolo dove, alle cinque del mattino, sarà celebrata la Santa Messa d'alba.

Durante la messa, celebrata da Padre Daniele Cugnata, parroco di Santa Lucia al Sepolcro, quando saranno pronunciate le parole "Monstra te esse Matrem", il velo che copre il simulacro dell'Immacolata sarà sfilato, salutato dall'acclamazione dei fedeli e dal suono della Banda di Siracusa.