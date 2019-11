Siracusa, direttivo Uilm: si punta su rinnovo del contratto collettivo nazionale e un servizio sanitario integrato

La Uil sempre più compatta e determinata su punti importanti come il rinnovo del contratto collettivo nazionale e un servizio sanitario integrato.

Questi i concetti lanciati in maniera chiara e decisa durante il direttivo provinciale della Uilm, il sindacato dei metalmeccanici della Uil, che si è riunito a Siracusa con la presenza del segretario organizzativo nazionale Uilm, Roberto Toigo, al fianco del segretario provinciale Santo Genovese. “Un incontro con i nostri associati per ribadire la rappresentatività della Uilm su tutto il territorio con il chiaro intento di lavorare alla riqualificazione di esso – hanno sottolineato Toigo e Genovese – per creare opportunità di lavoro e presupposti formativi”.

La Uil mira ad "avere il riconoscimento che merita non solo nella predisposizione dei contratti collettivi – hanno poi aggiunto Toigo e Genovese – ma anche, se necessario, attraverso mobilitazioni se necessario, per far sentire la propria presenza soprattutto in quelle aziende che continuano a non rispettare il lavoratore e dunque a non riconoscerne nemmeno la dignità umana. Perché nelle aziende si calpestano spesso i diritti umani e saremo ancor più presenti nelle fabbriche, al fianco dei lavoratori che vivono problemi quasi quotidiani".

Il sindacato, inoltre, ha annunciato la richiesta di confronto che avanzerà ai vertici di Confindustria, al fine di garantire prospettive e sicurezza per i lavoratori

"E infine – chiosano Toigo e Genovese – lavoreremo a un servizio sanitario integrativo, attraverso un progetto che possa formare sempre più figure qualificate per fornire la necessaria assistenza nelle aziende”.