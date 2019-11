Siracusa, domani il quarto Global Strike for future: giovani in piazza per l'emergenza climatica

I giovani di tutto il mondo tornano in piazza domani per il quarto sciopero globale per il clima.

Anche a Siracusa studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici, cittadine e cittadini, manifesteranno per evidenziare l'emergenza climatica e per chiedere un cambio radicale di rotta.

La precedente manifestazione di piazza si era tenuta il 27 settembre. L'obiettivo rimane sempre lo stesso: chiedere ai governi, ancora una volta, di agire per ridurre le emissioni di CO2.