Ortigia vince con la Canottieri Napoli. Attesa per la sfida con il Brescia

L'Ortigia vince senza troppi affanni in casa della Canottieri Napoli, fanalino di coda della Serie A1.

Tra secondo e terzo tempo Giacoppo e compagni volano sul 9-4, mentre nel quarto rallentano, con i partenopei che ne approfittano segnando quattro reti in una sola frazione. I biancoverdi siracusani però si svegliano e allungano ancora fino al definitivo 13-8. Partita tranquilla per il tecnico Piccardo e l'occasione di far rifiatare qualcuno: in acqua c'è spazio per il giovane Giribaldi (classe 2003) e per il portiere Caruso, che gioca per tutto il quarto parziale. L'Ortigia rimane al secondo posto solitario, prima della grande sfida di sabato (ore 15, a Siracusa) contro il Brescia.

Il commento del tecnico dell'Ortigia, Stefano Piccardo, nel post partita: “Abbiamo nuotato molto ma inizialmente non abbiamo giocato bene la fase in inferiorità, mentre in attacco abbiamo sbagliato tante conclusioni, tirando male in tre o quattro occasioni, oltre a commettere un paio di disattenzioni. In ogni caso, non siamo mai andati sotto punteggio, non abbiamo mai rischiato, ma certamente si poteva fare meglio, lo so io e lo sanno i ragazzi. Nell'ultimo tempo, ad esempio, abbiamo preso quattro gol e questo non va bene. Comunque, abbiamo avuto modo di mettere dentro giocatori che avevano giocato meno, Giribaldi ha disputato quasi un tempo, Caruso un tempo intero. Adesso torniamo a casa, poi avremo da affrontare due partite difficili contro Brescia e Lazio”.

Infine, un appello ai siracusani in vista della sfida con il Brescia di sabato prossimo in casa: “Sicuramente – conclude - sabato sarebbe bello se avessimo la tribuna piena, visto che viene il Brescia. Non riempire la tribuna in una partita così sarebbe un peccato. Ci aspettiamo una risposta massiccia del nostro pubblico”.