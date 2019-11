Augusta, rapina una donna in via Risorgimento e scappa: la vittima finisce al Pronto soccorso

L'avrebbe presa di mira, poi avrebbe cercato di recuperare qualsiasi cosa per poi spingerla per terra, colpirla e darsi alla fuga.

E' stata una rapina violenta quella che si è consumata questa mattina, ad Augusta, in un appartamento di via Risorgimento.

La vittima, una donna di mezza età, ha riportato ferite alle testa ed è stata soccorso dal Pronto soccorso.

Da quanto è dato sapere, il malvivente sarebbe riuscito a prendere i soldi che la donna aveva nel portafoglio e qualche gioiello che la donna portava addosso.

Il fatto, infatti, si sarebbe consumato in pochi secondi. Sul posto la Polizia di Stato