Priolo, servizi sanitari trasferiti al Centro Diurno anziani

I servizi sanitari dall’edificio di via dell’Angelo Custode trasferiti al Centro Diurno anziani di via Mostringiano a Priolo, locali concessi dall’amministrazione comunale all’Asp di Siracusa.

“Il trasferimento – spiega il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra - si è reso necessario per il rilascio per fine locazione dei locali fino ad ora utilizzati e per potere riportare le attività in un edificio che meglio risponde alle esigenze della comunità. Al suo interno saranno disponibili importanti servizi quali l’ambulatorio di vaccinazioni, la Guardia medica, gli sportelli Cup e Cassa assieme ad importanti branche di specialistica del Progetto Salute”.

L’ambulatorio di vaccinazione e degli uffici di igiene pubblica già da domani, giovedì 28 novembre, torneranno attivi al pubblico. Nella stessa giornata si procederà al trasferimento della Guardia medica che sarà attiva dalla stessa serata e degli uffici di Assistenza sanitaria di base e degli sportelli Cup e Cassa. Rimarranno invariati i recapiti telefonici.