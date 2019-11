Siracusa, fermato ad un posto di blocco con 20 grammi di cocaina: arrestato

E' stato fermato ad un posto di blocco dei Carabinieri sulla via per Floridia e, da subito, ha mostrato un certo nervosismo. Da qui è scattata la perquisizione del mezzo sul quale viaggiava che ha portato al rinvenimento di due involucri di plastica termosaldati contenenti circa 20 grammi di cocaina.

L'uomo, Angelo Assenza, 44 anni, siracusano, operatore ecologico e con precedenti di polizia specifici, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti.

Lo stupefacente se immesso nel mercato nero avrebbe consentito di guadagnare diverse migliaia di euro.