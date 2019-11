Siracusa, all'ex Convento del Ritiro mostra sulle opere di Pier Luigi Nervi

Dal 29 novembre al primo dicembre, nella sala ex Convento del Ritiro, in via Mirabella, a Siracusa, si terrà una mostra fotografica sulle opere di Pier Luigi Nervi, ingegnere e costruttore italiano, pioniere sugli studi delle strutture metalliche e in cemento.

L’esposizione (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 con ingresso gratuito) è organizzata dall’Ordine degli ingegneri di Siracusa, dal Consiglio nazionale ingegneri e dalla Consulta ordine ingegneri di Sicilia. Contestualmente alla mostra, saranno esposte fotografie dell’hangar di Augusta, a cura dell’Hangar team e dall’associazione Augusta photo freelance.

Lo stadio comunale di Firenze è la prima delle opere importanti di Pier Luigi Nervi, il Palazzo delle esposizioni di Torino, con le immense volte realizzate con elementi prefabbricati, è tra le opere più riuscite insieme al Palazzo dello sport a Roma e alla sala delle conferenze del palazzo dell'Unesco a Parigi.

Nell’ambito di questa iniziativa, il 30 novembre, alle 10, nella sala ex Convento del Ritiro, in via Mirabella, ci sarà il seminario “Pier Luigi Nervi, dialogo tra tecnica ed estetica”. Sono previsti gli interventi del presidente dell’Ordine degli ingegneri di Siracusa, Sebastiano Floridia, di Giuseppe Scalora, ingegnere, di Francesco Lombardo, architetto, componente dell’Hangar team, e di Vincenzo Nunziata, ingegnere, fondatore del Comitato Nervi e Morandi per la salvezza e la salvaguardia delle strutture.

“L’obiettivo del seminario è – spiega il presidente, Sebastiano Floridia - portare a conoscenza dei colleghi ingegneri la tecnica delle costruzioni in cemento armato e la sua evoluzione fino ai nostri giorni partendo dalle opere di Pier Luigi Nervi e Antonio Garboli”.