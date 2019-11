Siracusa, mobilità sostenibile: l'assessore Maura Fontana ha incontrato i tassisti

Riorganizzare le aree di sosta dedicate a taxi e tariffe agevolate per residenti e turisti. Questa la prima tappa per arrivare all'obiettivo di disincentivare i cittadini a prendere l'auto dell'assessore alla Mobilità e trasporti, Maura Fontana, la quale ha incontrato ieri una delegazione di tassisti.

"É iniziato il confronto con una categoria – afferma l’assessore Fontana – che rappresenta per la città un punto di forza. Bisogna, però, venire incontro alle esigenze dei turisti e dei siracusani che devono avere la possibilità di muoversi in città a costi contenuti. Di certo, il servizio taxi è fondamentale perché il trasporto con i bus navetta, da solo, non è sufficiente. Si tratta allora di integrare i vettori e garantire la massima efficienza per chi viene in visita nella nostra città e per chi ci abita".

“L’amministrazione comunale – dice l’assessore Fontana – è fortemente interessata a un piano di miglioramento del servizio taxi e per questo stiamo lavorando su alcune ipotesi come, ad esempio, il potenziamento dei collegamenti con le zone balneari dove l’utenza, in estate, raggiunge numeri importanti. Tutto questo, però, deve andare di pari passo con un sistema tariffario equilibrato. Allo stesso tempo, siamo pronti ad aumentare i controlli per stroncare le sacche di abusivismo nel trasporto”.