Augusta, pesca illegale: sequestrata una rete e notificata sanzione

Sequestrata, dalla Guardia costiera, una rete da pesca all'interno del porto di Augusta, e notificata sanzione di mille euro al trasgressore.

Quest'ultimo, a bordo di un'imbarcazione, era intento in una battuta di pesca illegale, senza averne titolo, e per di più in zona vietata, cioè nei pressi dei forti Garsia e Vittoria.

In tutto la rete da pesca era di circa 100 metri, e peraltro è un attrezzo da pesca che non può essere detenuto da coloro che, essendo privi della prevista licenza, non sono abilitati ad esercitare la pesca professionale.

L'attività della Guardia Costiera si pone come obiettivo primario la salvaguardia dell'ecosistema marino