Siracusa, raccolta fondi “Dai un taglio all’indifferenza”

Si chiama “Dai un taglio all’indifferenza” la manifestazione di solidarietà organizzata per domenica, 1 dicembre dall’associazione “ANGOLO”

(Associazione nazionale guariti o lungo viventi oncologici) di Siracusa. Con un contributo di dieci euro, verranno offerti un taglio di capelli, una piega o una manicure sia a uomini che a donne per raccogliere fondi che l'associazione Siracusa destinerà alla Banca delle Parrucche Solidali per l’acquisto di parrucche per donne in chemioterapia.

Per le donne che stanno combattendo contro il cancro, perdere i capelli, è un duro colpo, difficile da accettare perché non viene vissuto solo come una ferita alla femminilità, ma come una sorta di “marchio” della malattia.

Per aiutare queste donne ANGOLO, in collaborazione con il Centro Winner di Catania, Antonella Parrucchieri di Siracusa ed il centro di formazione professionale CIRS di Siracusa, ha organizzato questa iniziativa alla quale partecipano anche diversi parrucchieri della provincia.

La manifestazione si terrà presso il centro di formazione CIRS di Via Ierone II, n. 59, a Siracusa, domenica 1 dicembre dalle 10 alle 17.