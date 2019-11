L'Ortigia domani in vasca contro la Canottieri Napoli

Turno infrasettimanale in Serie A1, con l'Ortigia impegnata in casa della Canottieri Napoli, ultima in classifica con un solo punto conquistato in 8 partite e il doppio primato negativo di peggior attacco e peggior difesa del torneo. Un confronto che, almeno sulla carta, vede dunque i biancoverdi siracusani favoriti per la vittoria, unico risultato utile per mantenere intatto il vantaggio sulle inseguitrici, prima del big-match contro Brescia in programma sabato pomeriggio a Siracusa. Gli uomini di Piccardo, che nella gara vinta contro Salerno hanno mostrato per la prima volta un po' di stanchezza, dovranno fare un altro piccolo sforzo per poi concentrarsi sull'attesissima e difficile partita contro i lombardi di mister Bovo, attualmente scivolati al quarto posto, a tre punti di distacco, dopo la sconfitta e il relativo sorpasso in classifica subiti per mano della Sport Management.