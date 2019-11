Siracusa, Maria Concetta Moavero è il commissario al posto del Consiglio

E' Maria Concetta Moavero il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale di Siracusa. La nomina è arrivata questa mattina, dall'assessore regionale Bernadette Grasso, la quale ha firmato un decreto pubblicato sul sito della Regione siciliana.

Maria Concetta Moavero, già dirigente regionale, prenderà il posto del Consiglio a seguito della bocciatura del Bilancio consuntivo 2018.

Dopo la sera dell'8 novembre, quando arrivò il No dall'Aula, fu il commissario Giovanni Cocco ad approvare il documento in via sostitutiva all'organo.

Adesso, con questa nomina, tutto diventa un ricordo e si guarda solo al futuro: la città governata dal sindaco, Giunta e dal commissario.