Siracusa, commissione di verifica su tesseramento Pd: Baio "Violata la parità di genere"

Perplessità vengono espresse da Salvo Baio, componente della Direzione provinciale del Pd siracusano, sulla nomina dei componenti di una commissione col compito di verificare la regolarità del tesseramento.

"Ne fanno parte, se non mi sbaglio, - scrive Baio - sette componenti, tutte persone perbene e di buona volontà. Faccio però notare che "i magnifici sette" sono sei uomini e una donna. Si tratta - aggiunge - di una palese violazione del principio di parità di genere, che per quanto mi riguarda non sono disposto a far passare sotto silenzio. Se cominciamo a discriminare le donne, cominciamo male. Mi auguro - conclude Baio - che il commissario regionale Losacco si rifiuti di avallare la composizione della commissione e ne chieda un riequilibrio".