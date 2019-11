Siracusa, una Lectio Magistralis dal Prof. Umberto Curi per la Giornata Mondiale di Filosofia

Una Lectio Magistralis, in occasione della Giornata Mondiale di Filosofia, indetta dall’Unesco nel mese di Novembre, sarà organizzata a Siracusa, per il sesto anno consecutivo, da Nuova Acropoli e dal Collegio Siciliano di Filosofia.

Quest’anno la Lectio sarà dedicata al tema “Filosofia e Cura” e tenuta da un illustre personaggio che ritorna ancora una volta a Siracusa, il prof. Umberto Curi, noto filosofo, professore emerito all’Università di Padova, visiting professor presso le Università della California (Los Angeles) e di Boston e autore di numerosi saggi filosofici.

Relazioneranno inoltre la presidente di Nuova Acropoli Siracusa Elga Daniele, il dott. Fulvio Giardina, Presidente nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Elio Cappuccio e Roberto Fai del Collegio Siciliano di Filosofia. Modererà Lucia Sinnona di Nuova Acropoli. L’attività verrà svolta il 29 novembre alle ore 18:00 presso l’Urban Center di via Nino Bixio, 1 a Siracusa. L’ingresso è libero.