Siracusa, i sindacati: "Sospendere la concessione edilizia per i lavori dei fabbricati residenziali dietro il campo Erg"

Sospendere la concessione edilizia per i lavori di realizzazione di fabbricati residenziali dietro il campo Erg. Questa è la richiesta avanzata dalle segreterie Provinciali di Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL al settore urbanistica del Comune di Siracusa.

"Siamo in presenza di palesi irregolarità nei confronti dei lavoratori occupati presso l'impresa; della Cassa Edile per omessi versamenti e, in materia di concorrenza, alle altre imprese" - dichiarano i segretari generali provinciali di Feneal e Fillea, Saveria Corallo e Salvo Carnevale, ed il referente territoriale di Filca-Cisl, Luca Gintili - Si sospenda la concessione fino a quando non avverrà la regolarizzazione"

"Siamo all'ennesima dimostrazione - se ce ne fosse bisogno - di quanto sia essenziale che tutti i Comuni si dotino di uno strumento condiviso di controllo e monitoraggio dei lavori edili pubblici e privati!" - chiudono Saveria Corallo, Luca Gintili e Salvo Carnevale.

Quest'ultimi chiedono di incontrare il Comune per firmare un protocollo di legalità in tema di edilizia