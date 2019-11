Siracusa, nuovo Ospedale: gli uffici stringono un patto di collaborazione, presto la firma del Protocollo

Sì ad un coordinamento tra uffici basato sulla collaborazione necessaria per avviare l'iter della realizzazione del nuovo Ospedale di Siracusa.

L'intesa è stata raggiunta questa mattina, durante una riunione che si è tenuto all'Asp tra il direttore generale, il sindaco Francesco Italia, l'assessore all'Urbanistica, Maura Fontana e i tecnici dei due enti.

L'impegno formalizzato durante questo primo incontro sarà messo nero su bianco all'interno di un protocollo che presto sarà firmato presto.

Un nuovo passo avanti per la realizzazione del nosocomio proprio all'indomani della notizia che tanto si aspettava: l'individuazione dell'area sulla quale sorgerà la struttura, e cioè in prossimità dello svincolo autostradale.

Una scelta, peraltro, molto apprezzata anche dal primo cittadino che proprio ieri l'aveva definita "la più indicata"