Siracusa, il Questore premia alcuni Agenti che si sono distinti per merito

Sono stati premiati, questa mattina, dal Questore, Dr. Gabriella Ioppolo, alcuni Agenti, in servizio a Siracusa e provincia che si sono particolarmente distinti per merito di servizio.

Quest'ultimi, in alcuni casi, hanno anche rinunciato alle ferie estive. Un Agente, in particolare, è prontamente intervenuto, durante uno sfratto, bloccando una donna che, per impedire il procedimento, aveva reagito estraendo improvvisamente un coltello e ferendo se stessa e il poliziotto che, nonostante le ferite riportate, riusciva a disarmarla.