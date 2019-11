Siracusa sostenibile: "Installare cestini differenziati a petali in tutta la città"

Installare cestini differenziati a petali per la raccolta differenziata in tutta la città. Questa la richiesta del comitato Siracusa Sostenibile. "Il numero dei cestini dovrà essere coerente con tutte le strade cittadine per quantità ed ubicazione. - si legge in una nota a firma di Siracusa sostenibile - Tali installazioni dedicate alla raccolta di plastica, carta e dei rifiuti indifferenziati, oltre che a fungere da posaceneri, se correttamente eseguite potranno assicurare maggior decoro alla città, offrire massima igiene e migliore pulizia delle strade alle migliaia di cittadini, studenti e turisti e consentire, a pieno titolo, la applicazione di sanzioni ai trasgressori."