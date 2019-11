Siracusa, minaccia la convivente nella notte: denunciato

Avrebbe minacciato la propria convivente, presso la loro abitazione di via Algeri, la scorsa notte. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato di Siracusa, che, a seguito di perquisizione, effettuata anche a casa del padre dell’uomo, ha rinvenuto un coltello di genere vietato ed una pistola a salve, con relative cartucce a salve. Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.