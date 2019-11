Siracusa, conclusa la seconda edizione del Festival dell’Educazione sulle orme di Pino Pennisi

Si è conclusa la seconda edizione del Festival dell’Educazione sulle orme di Pino Pennisi, l’evento organizzato dal Comune di Siracusa, Siracusa Città educativa e le Associazioni del terzo settore. Quante e quali azioni e metodologie possibili per far crescere e sviluppare al meglio le potenzialità dei cittadini e delle cittadine di domani ce lo hanno proposto in mille modi diversi le numerose realtà no profit siracusane, operanti nel terzo settore, che all’interno del ricco calendario del Festival hanno proposto, giochi, laboratori creativi e letture per famiglie e bambini ma anche teatro, mostre ed orientamento al volontariato e allo sport. Non ultimo l’immancabile appuntamento a metà settimana con l’annuale Marcia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Tappa fondamentale del percorso educativo la Marcia dei diritti ha visto quest’anno la partecipazione di un migliaio di bambini e bambine