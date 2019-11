CamCom Sud Est propone un aumento dei diritti camerali, Codacons dice No

"E' inaccettabile un aumento dei costi a carico di imprese, commercianti, artigiani, agricoltori ecc, considerato che la pressione fiscale esercitata dalle Amministrazioni centrali e locali è una delle principali cause di difficoltà che ogni giorno le imprese della Sicilia orientale incontrano".

A dirlo è il rappresentante dei consumatori nel Consiglio della Camera di Commercio Sud Est Sicilia ( Catania- Ragusa- Siracusa), avv. Elisa Di Mattea (Dirigente Codacons), protestando contro gli aumenti del tributo camerale (diritti camerali) proposto dalla Giunta al Consiglio Generale convocato per giovedì 28 novembre, con all’ordine del giorno l’incremento del 20% per il triennio 2020/2022 e l'incremento della maggiorazione del 50% del diritto annuale per gli anni 2020/201.

"Un rincaro ingiustificato difficile da spiegare alle nostre imprese già così provate dalla crisi tutt’altro che superata." - conclude Di Mattea