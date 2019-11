Salvini, porte aperte a elettori ed eletti "perbene" del M5S

"Non ho nostalgie delle beghe con i Cinque Stelle o con Conte che da un anno e mezzo propone la riforma del codice degli appalti e non fa niente. Ma per gli eletti e gli elettori per bene del M5s le porte sono aperte". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, su Rtl 102,5.

Intanto sul governo interviene il capo politico M5s Luigi Di Maio. Il 2019? - dice in un'intervista esclusiva a Povera Patria in onda questa sera su Rai2 - "E' stato un anno difficile, ma nel quale importanti riforme sono state fatte. La Legge anti-corruzione più rigida d'Europa ora è vigente, il reddito di cittadinanza, Quota 100.. Abbiamo fatto una serie di riforme ma è stato un anno difficile perché sono cambiati due governi e questo crea instabilità".