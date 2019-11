Nuove aziende, Siracusa cresce solo dello 0,01: in Sicilia numeri migliori a Messina

Il Sud traina il Nord come numero di imprese, ma Siracusa è una provincia che cresce pochissimo.

A dirlo sono i dati di Unioncamere e riguarda il terzo trimestre dell’anno. Mentre Siracusa, e Palermo, crescono solo di 0,01 e rispettivamente 0,06, nel resto della Sicilia ci sono città come Messina con una crescita dello 0,45 per cento. Seguono poi Enna (+0,41 per cento), Agrigento (+0,37 per cento) e Catania (+0,32 per cento). Solo Caltanissetta ha un segno negativo con 4 aziende in meno rispetto a quante segnava il trimestre precedente. Trapani e Ragusa si pongono più o meno al cento della classifica nazione con, rispettivamente +0,26 e +0,20 per cento.