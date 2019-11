Giornata Mondiale dell’Infanzia, i bambini scendono in piazza e Palazzolo si tinge di blu

Si è tinta di blu Palazzolo Acreide, nei giorni scorsi, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Infanzia e i 30 anni dall’Approvazione da parte dell’Onu della “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.

L'iniziativa dell'Unicef "Go Blue" ha visto protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Messina”. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta” hanno effettuato una manifestazione canora ed hanno esposto i cartelloni e i disegni realizzati.

Gli alunni della scuola primaria Plesso “Giuseppe Fava” hanno dato vita all’iniziativa “Diritti porta a porta”, ed infine alunni della Scuola Primaria plesso “G. D’Albergo” hanno realizzato una “Marcia dei Diritti” che, partendo da via D’Albergo, attraverso Piazza del Popolo dove gli alunni si sono esibiti in un canto corale