La commissione parlamentare ecomafia tra Siracusa, Augusta e Priolo per sopralluoghi e audizioni

Sarà in Sicilia per tre giorni, dal 27 al 29 novembre, la commissione ecomafie del Parlamento italiano. L'obiettivo è quello di svolgere sopralluoghi e audizioni su due temi d'inchiesta della Commissione: la depurazione delle acque reflue e la gestione dei sedimenti di dragaggio dei porti.

La missione comincerà proprio dalla provincia di Siracusa, presso il porto di Augusta e i depuratori Ias di Priolo Gargallo.

Il secondo giorno la commissione si sposterà nel catanese e poi nel messinese.

Tra le audizioni in programma quella del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, il commissario dell'ex Provincia Carmela Floreno, la sindaca di Augusta, Cettina Di Pietro, ed esponenti di Arpa Sicilia e Confindustria Sicilia