Avola, omicidio Loredana Lopiano: condanna a 30 anni per Giuseppe Lanteri

Giuseppe Lanteri, il 19enne che la mattina del 27 settembre del 2018 ad Avola uccise Loredana Lopiano, madre della ex fidanzatina, è stato condannato a 30 anni d reclusione, come riporta Repubblica.it. Il processo con rito abbreviato oggi ha visto l'udienza conclusiva con la sentenza del Gup. che ha accolto in pieno la richiesta del pubblico ministero. La difesa, invece, aveva chiesto l'assoluzione per incapacità di intendere e volere e in alternativa la richiesta delle attenuanti del vizio parziale di mente, la giovane età e quanto prevede il rito abbreviato.

La vittima, infermiera all'ospedale Di Maria, quella mattina sulla porta di casa, fu raggiunta da 5 fendenti dal giovane che scappò dopo averla colpita. Lanteri fu individuato sul lungomare di Avola, dopo essersi reso irreperibile per diverse ore.

Il giovane si è subito detto responsabile del delitto senza però chiarire il movente.