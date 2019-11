Siracusa, il nuovo ospedale nascerà a ridosso dello svincolo autostradale: il sindaco Italia "E' la più indicata"

E' l'area in prossimità dello svincolo autostradale quella scelta per la nascita del nuovo Ospedale di Siracusa, il quale avrà una rilevanza provinciale.

A darne notizia è il sindaco di Siracusa, Francesco Italia: "L'area scelta credo sia quella maggiormente indicata. Appena mi sono insediato - ha detto il primo cittadino - ho subito evidenziato come l’ospedale di Siracusa avrebbe dovuto avere le caratteristiche di un ospedale di secondo livello. Ringrazio il presidente Musumeci e l’assessore Razza e le forze politiche che hanno collaborato per avere dimostrato disponibilità rispetto alla mia proposta e garantito l’impegno economico di oltre 200 milioni di euro per la realizzazione del nuovo nosocomio".

"L’area individuata, in prossimità dello svincolo autostradale, e tra l’altro limitrofa ad un’area di protezione civile comunale prevista nel nostro piano regolatore. - continua il sindaco - Tale circostanza ci consentirà, ad esempio, di ipotizzare la costruzione di un’elisuperficie condivisa"

Intanto per domani è previsto un incontro tra Italia, il Direttore Ficarra e i tecnici dei due enti per gli ulteriori approfondimenti.

Il sindaco ha già annunciato che chiederà un tavolo tecnico permanente per accelerare le procedure burocratiche necessarie alla realizzazione dell’opera.