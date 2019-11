Siracusa, auto finisce fuori strada in via Vittorio Guardo

Una Lancia Y è finita fuori strada, nella tarda mattinata di oggi, in via Vittorio Guardo a Siracusa.

L'asfalto, reso viscido dalla pioggerellina, avrebbe causato lo slittamento dell'utilitaria, che con le ruote posteriori è finita nella campagna adiacente la strada. Nessuna grave conseguenza per chi era alla guida. Secondo quanto raccontano gli abitanti della zona, è frequente che accadano di questi incidenti su quella strada.