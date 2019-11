Canicattini Bagni, contro la violenza un Flash Mob in Piazzetta Dante Alighieri

Un momento di raccoglimento in Piazzetta Dante Alighieri vicino alla “panchina rossa” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

E' stato un flash mob emozionante quello di questa mattina organizzato dalle 3° classi della scuola media dell’Istituto Comprensivo “G. Verga”.

Prima di animare con musica e balli, linguaggi universali di inclusione, il momento del Flash Mob l’Assessore Loretta Barbagallo, nel portare il saluto del Sindaco Marilena Miceli e di tutta l’Amministrazione comunale, non ha mancato di ricordare come la violenza sulle donne sia un dramma che colpisce, stando all’ultimo report nazionale, una donna ogni 15 minuti, 88 vittime al giorno.