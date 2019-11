Siracusa, ombrelli vicino alla panchina rossa per dire No alla violenza sulle donne

Un ombrellino rosso in mano, tutti insieme, tutti attorno alla panchina rossa in Tribunale, per ricordare le vittime di violenza. Questa l'iniziativa del Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, organizzata con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e l'associazione Ipazia di Siracusa, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

I rappresentanti degli Organismi suddetti e gli Avvocati e le Avvocate si sono raccolti in un minuto di silenzio, per ricordare le vittime e manifestare la loro vicinanza.