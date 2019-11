Augusta, in casa 181 grammi di marijuana: arrestato un 35enne

Trovato in possesso di 181 grammi di marijuana, un cittadino tunisino di 35 anni, Ben Dhaou Kacen, residente a Lentini, è stato arrestato dai Carabinieri di Augusta.

Nell'abitazione del'uomo, che già da tempo era oggetto di osservazione, i militari dell'Arma hanno trovato una busta trasparente termosaldata con all’interno lo stupefacente, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.