Siracusa, manutenzione stradale: rimozione coatta nelle vie Brenta, Po e Monsignor Carabelli

Partiranno mercoledì, e dureranno fino al 30 novembre, i lavori per la manutenzione stradale. Per tale motivo vigilerà il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, ambo i lati in via Brenta, nel tratto interposto tra il civico 35 e il civico 45; in via Po, nel tratto interposto tra il civico 1 e l’intersezione con via Tevere; in via Monsignor Carabelli all’intersezione con via Plutarco.

A disporre il provvedimento il settore Mobilità del Comune di Siracusa