Augusta, studenti alla raffineria Sonatrach: firmato il protocollo d'intesa per il percorso scuola/lavoro

Sicurezza, ambiente, e sostenibilità. Sono questi i temi che saranno trattati all'interno del percorso di alternanza scuola/lavoro, che coinvolgerà le terze classi per un totale di 40 ore.

Il protocollo d'intesa è stato firmato questa mattina nella sede dell’Istituto Superiore Arangio Ruiz di Augusta, tra l’ad di Sonatrach Raffineria Italiana, Ing. Rosario Pistorio, e la Dirigente Scolastica dell’istituto, Prof.ssa Maria Concetta Castorina.

Per gli alunni, il progetto inizierà la prima settimana di dicembre e si concluderà a fine febbraio con una visita guidata ai vari reparti operativi e alla sala controllo della Raffineria.

In una seconda fase si andranno a trattare questioni di carattere giuridico legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e agli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro, per approdare, al termine dell’iter formativo, ad una esperienza presso una sala controllo della raffineria ove, affiancando un operatore quadrista, gli allievi avranno modo di osservare, in presa diretta, le problematiche di gestione di un impianto complesso.