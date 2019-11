Frana sulla Sp 23 Palazzolo-Giarratana, Vinciullo: "I fondi per la messa in sicurezza ci sono da 4 anni"

I fondi per mettere in sicurezza la Strada Provinciale 23 “Palazzolo-Giarratana”, chiusa da oltre 7 anni e, ieri, interessata da un’ennesima e gravissima frana, esistono dal 2016 e ammontano a 1.892.262,15 di euro. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"Alla luce di quanto è successo ieri, è legittimo chiedere le dimissioni dell’attuale Commissario della ex Provincia o dobbiamo aspettare qualche disgrazia prima di operare fattivamente nell’interesse del territorio?" - dice Vinciullo