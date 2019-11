Investimento nel settore agroalimentare, primo bando del Gal Natiblei per le imprese del territorio Ibleo

Un milione e mezzo di euro con contributi a fondo perduto pari al 75% dell’importo complessivo di progetto. Questa la portata del prima bando in corso di pubblicazione sul sito del Gal Natiblei, all’indirizzo www.natiblei.com, per sostenere le imprese del territorio Ibleo nei settori dell’agroalimentare e del turismo.

Il contributo massimo concedibile non potrà essere superiore a 100.000 euro, con importo minimo di progetto non inferiore a 30.000 euro e non superiore a 133.333.33 euro.

Con il bando già pubblicato, relativo alla Misura 6.4.C. “Azione PAL: Az. 2.3 Diversificazione dell'economia rurale iblea”, verranno sostenute le imprese aventi sede operativa in area Nat (Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Palazzolo Acreide, Sortino, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo), che intenderanno portare avanti interventi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Le domande di sostegno potranno essere presentate dal 6 dicembre 2019 sino al 4 marzo 2020.