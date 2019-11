Siracusa, l'Eurialo batte al tie-break la Teams Volley Catania

L'Eurialo vince al tie-break sul campo della Teams Volley Catania al termine di una gara che sembrava poter condurre comodamente in porto. E invece le aretusee, sul 2-0 a loro favore, si sono complicate la vita, favorendo la rimonta delle padrone di casa, che hanno portato il match al quinto set, poi vinto dalle ospiti per 15-12. Nei primi due parziali l’Eurialo ha mostrato tutta la sua forza, imponendosi 25-17 e 25-15. Poi le verdeblù hanno abbassato i ritmi, cullandosi troppo e facendosi riprendere dalle etnee, che si sono aggiudicate con il punteggio di 25-22 sia il terzo che il quarto parziale.

“Siamo uscite da un fosso che ci siamo scavate noi stesse – ha detto l’allenatrice siracusana Daniela Cianflone – prendendoci almeno due punti. Dispiace averne regalato uno alle avversarie perché potevamo certamente ottenere il successo pieno. Una squadra come la nostra che deve vincere il campionato non può permettersi questi cali. E’ stato un problema caratteriale. Sono comunque contenta della reazione della ragazze al quinto set. Sono tornate in campo grintose – prosegue Daniela Cianflone – riuscendo a ottenere una vittoria comunque importante. Ringrazio l’allenatrice della Teams Volley Catania, Ina Baldi, che allena anche in serie B, per i complimenti che mi ha fatto a fine partita e questo mi fa credere ancor di più nel lavoro che, insieme a Francesco Italia, sto portando avanti. Abbiamo vinto su un campo difficile dove credo che in pochi raccoglieranno punti”.