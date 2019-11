Lentini, chiesta variante urbanistica per 2 impianti di produzione energia: si reclama consiglio comunale urgente

Una seduta urgente del Consiglio comunale di Lentini per esprimere il proprio parere sulla richiesta di variante urbanistica per la realizzazione di due moduli di produzione energia in contrada Bonvicino: un impianto di biogas alimentato da F.O.R.S.U. e un comparto agricolo per la coltivazione in serra di micro-alghe. La richiesta arriva dal Coordinamento No discarica Armicci.

"Nella conferenza dei servizi del 7 novembre - s legge nella richiesta del Coordinamento - il Comune ha espresso motivato parere contrario, l’ARTA Area2- UTA Siracusa ha rilasciato parere favorevole chiedendo l’integrazione documentale; il libero consorzio si è riservato di esprimere il proprio parere; l'Asp Siav distretto di Lentini ha invece espresso parere favorevole. Considerato che tale impianto - prosegue il documento - andrebbe ad insistere su un territorio che registra già una altissima concentrazione di discariche e in un contesto gravato da numerose altre fonti inquinanti, al fine di supportare il parere negativo del Comune di Lentini, si chiede la convocazione di un consiglio comunale urgente per consentire alla comunità di esprime il proprio parere prima della prossima conferenza dei servizi già convocata per il 3 dicembre".