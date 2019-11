Nel Messinese, detenuto picchia agenti

Un detenuto del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto ha divelto una porta del bagno della propria cella e impossessandosi di una sbarra di ferro ha picchiato cinque agenti. L'aggressione è avvenuta nell'ottavo reparto psichiatrico della casa circondariale. Dopo aver bloccato il detenuto gli agenti sono dovuti andare in ospedale per farsi medicare. Non è la prima volta che in questa parte del carcere si registrano aggressioni alla polizia penitenziaria, l'ultima lo scorso 18 novembre da parte di due detenuti ai danni di un agente costretto a ricorrere alla cure del pronto soccorso.