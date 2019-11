Palazzolo Acreide, il disastro delle strade provinciali 90 e 27, furioso il sindaco Gallo

"Un disastro" così il sindaco di Palazzolo Acreide Salvatore Gallo definisce sui social la situazione delle strade provinciali 90 e 23 dopo le piogge di questa notte e della prima mattina, a seguito delle quali ha effettuato un sopralluogo.

"Un disastro annunciato per la Sp 90 - aggiunge - e un disastro consolidato da 7 anni per la Sp 23. Nel 2012 - riferisce - cominciai una battaglia, adesso basta, non possiamo attendere ancora. Confido adesso - aggiunge - nel grande senso di responsabilità e nella serietà del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Palazzolo Acreide non può attendere che ci scappi il morto per poi fare cortei funebri con i rappresentanti dello Stato che si battono il petto. Lo Stato adesso è subito a Palazzolo Acreide prima che sia troppo tardi".