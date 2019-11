Siracusa, i Verdi: "Tanta confusione dal rapporto di sostenibilità del polo industriale"

"Ancora più confusione sui temi ambientali dopo la presentazione del rapporto di sostenibilità del polo industriale di Siracusa.

A sostenerlo sono i Verdi, che contestano le affermazioni dell'ing: Corso sull'origine dei miasmi olfattivi, sulle contromisure per le emissioni diffuse e sulla diminuzione delle emissioni di CO2, SOx e NOx "tralasciando invece di riportare le variazioni che si sono avuti per quanto riguarda gli idrocarburi non metanici (NHMC) e il solfuro di idrogeno (H2S) e derivati".

Ritenute fuori luogo le parole del presidente dell Regione, Musumeci che ha dichiarato la possibilità di ridiscutere il Piano della qualità dell’aria, indipendentemente dalla decisione del TAR del 28 novembre e le sue dichiarazioni nei confronti delle soprintendenze.

Da chiarire, infine, secondo i Verdi i numeri del Registro tumori, sconfessati anche dal sindaco di Priolo, Gianni, quando dice che tanti malati di tumore di questo territorio vanno a morire altrove.