Siracusa, Talete e Molo Sant'Antonio: a breve fruibili

Torneranno ad essere funzionanti a breve i parcheggi Talete e Molo Sant’Antonio, a Siracusa, che hanno subito danni importanti dal maltempo di fine ottobre.

Al parcheggio del Talete bisogna sostituire il gruppo statico di continuità, che alimenta l’intero sistema e lo Switch (strumento che collega tutte le periferiche del parcheggio al modem per la connessione ad internet). Inoltre sono stati riscontrati problemi alle casse automatiche.

Danni ingenti anche al parcheggio del Molo Sant'Antonio.

In entrambi i casi si è in attesa dei componenti da sostituire.

“Ci siamo attivati all’indomani della relazione dei nostri tecnici – ha detto l'assessore Maura Fontana - per ripristinare i disservizi nelle due aree a parcheggio. Essendo componenti speciali e di non immediato reperimento attendiamo la fornitura. E’ ovvio che le operazioni di ripristino avranno priorità assoluta.”