Siracusa, al via la settimana di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili

Attività di screening, punti informativi e counseling psicologico sia in ambulatori che in unità mobili davanti alle scuole dei quattro Distretti di Siracusa, dal 25 novembre al 1 dicembre saranno messi in campo dall’Asp di Siracusa per la settimana della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili promossa dall’Assessorato regionale della Salute.

Già dalla scorsa settimana l’Asp di Siracusa con il progetto “Goditi la vita” coordinato dalle Unità Operative di Educazione e Promozione della Salute e di HIV, ha avviato la campagna di informazione e di sensibilizzazione agli studenti delle quarte e quinte classi di 8 istituti superiori della provincia (Fermi e Einaudi di Siracusa, Majorana di Avola, Raeli di Noto, Vittorini/ Nervi / Alaimo di Lentini, Megara e Ruiz di Augusta).

Questo l’elenco dei punti di accesso disponibili da lunedì 25 novembre a sabato 30 novembre dalle 8 alle 17 e domenica 1 dicembre dalle 8 alle 12:

SIRACUSA

Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute Aziendale

(per informazioni, sensibilizzazione e counseling psicologico)

contrada Pizzuta Tel/Fax 0931/484178

Unità Operativa Semplice HIV

(per prelievo e informazioni sanitarie)

Presidio Ospedaliero " Umberto I" tel 0931/724117 - 724209

Centro Gestionale Screening

(per prelievo e informazioni sanitarie)

Ospedale "Rizza" tel 0931/484169

AUGUSTA

Area Screening – PTA Augusta

(per prelievo e informazioni sanitarie)

Ospedale “Muscatello“ Tel 0931/989105 – 989107

NOTO

Ufficio Educazione e promozione della Salute - Noto

(per prelievo e informazioni sanitarie)

Ospedale “Trigona“

LENTINI

Ambulatorio Immigrati - Lentini

(per prelievo e informazioni sanitarie)

Distretto Sanitario di Lentini – Piazza A. Moro Tel 095/909908

Le unità mobili saranno presenti davanti alle scuole secondo il seguente calendario:

UNITA’ MOBILI:

SIRACUSA 25 novembre ore 9.00 – 17.00 Fermi Via Torino 137

26 novembre ore 9.00 – 17.00 Einaudi Via Can. Nunzio Agnello

AVOLA 29 novembre ore 9.00 – 17.00 Majorana Via A. Labriola 3

NOTO 28 novembre ore 9.00 – 17.00 Raeli Corso Vittorio Emanuele 111

LENTINI 26 novembre ore 9.00 – 17.00 Vittorini Via Riccardo da Lentini 89

27 novembre ore 9.00 – 17.00 Nervi /Alaimo Via Riccardo da Lentini 89

AUGUSTA : 29 novembre ore 9.00 - 17.00 Megara Via Strazzulla

30 novembre ore 9.00 – 17.00 Ruiz Via Catania