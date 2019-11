Avola, incendio in appartamento: un fulmine colpisce l'antenna tv

Potrebbe essere stato un fulmine che avrebbe colpito l'antenna della televisione di un'abitazione ad Avola a causare un incendio in appartamento.

E' accaduto questa mattina in via Pier Santi Mattarella dove son stati chiamati ad intervenire i Vigili del fuoco di Noto. Bruciato il sottotetto e fumo in casa, ma per fortuna nessun ferito.