Augusta, Unionports a Marina Noé: "Possibili sinergie per lo sviluppo del porto"

Le congratulazioni del presidente di Unionports, Davide Fazio, a Marina Noè rieletta alla guida di Assoporto.

"Nell’augurare alla collega Noè un proficuo buon lavoro - scrive Fazio - sottolineo che le nostre associazioni sono equivalenti nel territorio per rappresentanza di interessi ed obiettivi a favore delle imprese impegnate nella logistica e nei servizi portuali. Sul porto di Augusta - aggiunge - è fondata la grandissima parte delle sorti economiche della provincia di Siracusa, e se su questo non c'è ancora la necessaria consapevolezza di tutti gli attori economici, istituzionali e sociali, sono sempre possibili sinergie tra le nostre associazioni per gli obiettivi comuni nell’interesse e lo sviluppo delle portualità e dell’economia che si fonda su questo comparto".