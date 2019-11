L'Ortigia vince con il Salerno e mantiene il secondo posto

L'Ortigia riscatta subito Trieste, battendo un Salerno determinato, rimasto in partita fino all'ultimo parziale e restano incollati al secondo posto.

L'Ortigia ha iniziato un po' contratta una gara nella quale entrambe le formazioni hanno segnato la gran parte delle reti in superiorità numerica, faticando parecchio con l'uomo pari. Il break decisivo i biancoverdi lo realizzano nel secondo parziale, mentre nel terzo ci pensa Tempesti a far disperare gli avversari parando un rigore a Luongo e poi compiendo un paio di parate sensazionali che gli valgono la standing ovation del pubblico della “Caldarella”. Nell'ultimo quarto, poi, Giacoppo e Napolitano portano i padroni di casa a +4. A quel punto l'Ortigia controlla e le due reti del Salerno, una delle quali allo scadere, valgono solo per il tabellino.

Nel post partita, il tecnico dell'Ortigia, Stefano Piccardo, analizza la prestazione dei suoi: ”Abbiamo dimostrato che, nelle partite nelle quali dobbiamo imporre il gioco, fatichiamo, mentre facciamo meglio quando dobbiamo difenderci in principio dell'azione. Oggi abbiamo sbagliato tante conclusioni, direi che, su sette gol presi, due nascono da errori individuali clamorosi. Ad ogni modo non è mai facile vincere e soprattutto dare continuità a una striscia così lunga di partite. Abbiamo disputato tanti incontri e si vede che un po' ne risentiamo nella prestazione”.

Mercoledì turno infrasettimanale a Napoli e poi, sabato prossimo, a Siracusa arriverà il Brescia: “Sinceramente – afferma Piccardo - penso a Napoli e poi a sabato 7 dicembre contro la Lazio. La gara con Brescia deve essere vissuta come una festa, dove dovremo provare a giocare due o tre tempi e restare attaccati a loro. Ritengo che Brescia e Recco oggettivamente abbiano ancora qualcosa in più rispetto al roster delle altre squadre del campionato italiano”.

Capitan Massimo Giacoppo non nasconde il momento di stanchezza della squadra: “Oggi – dichiara - il campionato ha dimostrato ancora una volta che non ci sono partite facili, se non forse per il Recco e il Brescia. Abbiamo incontrato una squadra che ha dimostrato di essere molto completa, competitiva e non ha mollato mai un attimo. Stiamo pagando la stanchezza del mese in cui abbiamo giocato tanto, più forse un piccolo calo di adrenalina dopo la coppa. L'aspetto positivo però è che, nonostante abbiamo giocato male, siamo stati bravi a vincere un match importante. Dobbiamo continuare a lavorare sui nostri punti deboli. Siamo al secondo posto e dobbiamo guardarci le spalle, ma anche sognare un po', preparandoci nel modo giusto per sabato prossimo, per vivere una grande festa, ma provare magari a fare uno sgambetto”.