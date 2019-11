Siracusa, l'Orecchio di Dionisio nella top 20 delle grotte più spettacolari al mondo

L'Orecchio di Dionisio di Siracusa in una lista di oltre 20 grotte del mondo che si distinguono per la loro particolare bellezza e unicità.

A stabilirlo è un’indagine condotta dal motore di ricerca di voli e hotel Jetcost.it per la nuova sezione Esplora, che consente di trovare le migliori destinazioni turistiche in base a diversi criteri, importanti per gli utenti come musei, architettura, grotte, castelli, spiagge, escursioni, safari.

L’Orecchio di Dioniso in origine era un'antica cava di calcare; a dargli il nome fu Caravaggio durante la sua visita nella Regione agli inizi del 1600 per la sua forma molto simile a quella di un orecchio umano e per la sua acustica perfetta che permette di amplificare anche i suoni più deboli. Secondo un’antica leggenda, invece, il tiranno Dioniso aveva costruito questa grotta come prigione dove rinchiudere i suoi più oppositori per poi origliare attraverso una piccola fessura quello che dicevano. Fu così che riuscì a sventare parecchi complotti. Alcuni studiosi pensano inoltre che l’Orecchio servisse per creare degli effetti speciali nel teatro greco che si trova al suo fianco.

Al di là delle leggende, è bene sapere che la forma della grotta è dovuta al fatto che lo scavo nella cava è iniziato dall'alto, seguendo un acquedotto serpentino che si allargava sempre più in profondità.

Oltre all’Orecchio di Dionisio ci sono anche altre due italiane nella top 20: sono le grotte di Castellana in Puglia e la Grotta Azzurra a Capri.

In tutta Italia le grotte di inestimabile valore sono oltre 33.000.