Siracusa, diramata allerta meteo arancione da questa sera

Allerta “Arancione” da questa sera e per le prossime 24-36 ore nella Sicilia centro-orientale, in particolare in provincia di Siracusa, come segnala il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, con precipitazioni da sparse a diffuse con rovesci o temporali persistenti sui settori ionici quantitativi abbondanti.

Precipitazioni con rovesci di forte intensità attività elettrica e forti raffiche di vento dai quadranti meridionali con rinforzi fino a burrasca forte.

Si prevede un calo delle temperature.