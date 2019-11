Siracusa, successo di partecipazione per la prima assemblea dell’Associazione Ex Allievi del Liceo Gargallo

Successo di partecipazione, ieri, per la prima assemblea dell’Associazione Ex Allievi del Liceo Classico Tommaso Gargallo, che si è tenuta a Palazzo Vermexio.

L'associazione ha l’ambizione di porsi come un affidabile interprete della scena culturale cittadina anche sviluppando, all’occorrenza, una proficua interlocuzione con le diverse Istituzioni del territorio.

Presenti, tra gli altri, anche il presidente Carlo Rametta e l'assessore alla Cultura, Fabio Granata.

I lavori della prima assemblea sono anche serviti per la presentazione dei primi soci onorari. Si tratta del professore Sebastiano Amato, insigne latinista e grecista, docente di intere generazioni di studenti del Gargallo, al quale era stata già conferita dai soci fondatori la presidenza onoraria dell’Associazione, ed il sovrintendente della Fondazione Inda, l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, Antonio Calbi.

Prima di Natale il prossimo appuntamento dell’Associazione a Villa Reimann.