Marina Noè riconfermata alla guida di Assoporto Augusta

E' stata riconfermata per altri tre anni e per il secondo mandato consecutivo alla guida di Assoporto Augusta, Marina Noè, storica operatrice nel settore della cantieristica megarese.

Noè è stata eletta all’unanimità, oggi, durante l’assemblea di rinnovo delle cariche. News entry Giuseppe Pasqua, il quale fa parte del direttivo eletto composto da Bruno Ferreri, Luigi Mastroviti, Giuseppe Amara, Salvatore Ternullo e Alberto Pitruzzello. Fanno parte dei probiviri Luca Sanseverino, Fabio Di Grande e Gianluca Scalzo, tutti riconfermati anche per i prossimi tre anni. Sono stati istituiti, inoltre, tre gruppi di lavoro che saranno dedicati all’ambiente, alla deburocratizzazione e alla presentazione dell’associazione e del lavoro degli operatori portuali in ambito istituzionale e non.